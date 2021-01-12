Иркутск, , 08:38 — REGNUM Три повторных толчка произошли после землетрясения в Монголии, сообщение об этом опубликовано 12 января на странице ГУ МЧС по Иркутской области в Instagram.

Сейсмособытие до 5 баллов с эпицентром на территории Монголии зарегистрировали в Иркутской области в 5:32 по местному времени (0:32 мск). За ним последовали афтершоки в 6:02, в 6:44 и в 7:02 по местному времени, указано в сообщении.

Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил на своём сайте энергетический класс афтершоков. Он составил 13.5, 11.7 и 13.2 соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в Монголии произошло землетрясение, его эпицентр находился в 34 км от населённого пункта Турт. В эпицентре интенсивность толчков составила 8,7 баллов. Сейсмособытие ощутили в российских регионах: Красноярском крае, Туве, Томской области.

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