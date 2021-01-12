Джакарта, , 08:32 — REGNUM Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии заявил, что, возможно, самолет Sriwijaya Air, разбившийся в Яванском море, взорвался не в воздухе, сообщает CNN Indonesia.

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Такое предложение сделал следователь службы безопасности национального комитета по безопасности на транспорте Бамбанг Иравана.

По его словам, самолет разбился в одной точке, то есть взорвался не в воздухе. Лайнер мог взорваться в море. Это могло произойти из-за того, что самолет опустился до 250 футов.

Следователи национального комитета по безопасности на транспорте продолжают выяснять причину крушения лайнера. Команда сосредоточена на поиске бортового самописца самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, поисково-спасательная группа сузила область поиска бортового самописца самолета Sriwijaya Air, который потерпел крушение в Яванском море.

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