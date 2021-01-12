Барнаул, , 08:28 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 11 января, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1689 человек, причём 11 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (10 004 человека, +88 за последние сутки) и ОРВИ (18 241 человек, +290 за последние сутки).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 35 357 человек (+197 за последние сутки). Тяжелобольных насчитывается 337 (минус 6 за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 94 пациента (-4 за последние сутки).

Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 1363 (+30 за последние сутки).

В общей сложности SARS-CoV-2 победили 31 413 человек (+195 за последние сутки).

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