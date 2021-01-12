Улан-Удэ, , 08:24 — REGNUM Землетрясение на севере Монголии, зарегистрированное в 05:50 утра 12 января, почувствовали жители ряда районов и столицы Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, эпицентр сейсмособытия находился в 63 км к эго-западу от села Монды Тункинского района.

Предварительно сообщается об отсутствии жертв и разрушений. В настоящее время спасатели и представители местных администраций обследуют дома и социально-значимые объекты.

«Главное управление МЧС России по Республике Бурятия напоминает гражданам, что во избежание паники допустимо пользоваться только официальными сообщениями властей по открытым источникам информации», — отметили в управлении.

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