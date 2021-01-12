Джакарта, , 08:10 — REGNUM Следователи получили запись переговоров диспетчеров с пилотами разбившегося вблизи Явы лайнера Boeing 737 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника 12 января сообщает портал Detik News.

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«Мы получили запись, проверим, попытаемся установить, присутствует ли что-то странное в переговорах», — приводятся в сообщении слова заместителя главы национального комитета по безопасности на транспорте Нуркахио Утомо.

Представитель индонезийского ведомства отметил, что запись переговоров небольшая, поскольку катастрофа произошла буквально через несколько минут после взлёта самолёта. Публикация этой записи пока не планируется.

Напомним, самолёт компании Sriwijaya Air, следовавший по маршруту Джакарта — Понтианак, пропал с экранов радаров 9 января 2021 года в 14:40 по местному времени. Самолёт потерпел крушение между островами Ланканг и Лаки в Яванском море через несколько минут после взлёта. На его борту находилось 62 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, для поиска чёрных ящиков (самописцев) с разбившегося индонезийского авиалайнера Boeing 737 в район поисков в Яванском море 12 января прибыло научно-исследовательское судно со спецоборудованием.

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