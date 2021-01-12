Джакарта, , 08:04 — REGNUM Командующий первым флотом контр-адмирал вооруженных сил Индонезии Абдул Ращид заявил, что поисково-спасательная группа сузила область поиска бортового самописца самолета Sriwijaya Air, который потерпел крушение в Яванском море, сообщает Antara.

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«Сегодня зона поиска имеет форму треугольника, 100 метров на 100 метров и на 80 метров», — пояснил Абдул Ращид, добавив, что область поиска будет еще больше сужена.

По словам водолазов, поиски бортового самописца осложняются из-за того, что самописец покрыт обломками самолета и другим мусором под водой.

«В настоящее время состояние океанских течений очень благоприятное», — отметил контр-адмирал, добавив, что местоположение «чёрного ящика» не изменится.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сингапура выразили соболезнования правительству Индонезии в связи с крушением лайнера Sriwijaya Air 9 января 2021 года.

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