Томск, , 07:50 — REGNUM Жители Томской области ощутили землетрясение, произошедшее 12 января в Монголии.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, в Томской области землетрясение «отразилось в виде небольшого покачивания люстр в квартирах».

По словам начальника томского департамента защиты населения и территории Сергея Лукина, в регионе не зафиксировано нарушений работы коммунальных систем и технологических процессов .

Лукин подчеркнул, что большинство томичей не заметили сейсмособытия.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 12 января в Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,6 — 7,1 единицы. Подземные толчки ощущались в Красноярском крае.

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