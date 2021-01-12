Екатеринбург, , 07:39 — REGNUM Пожар в девятиэтажке на улице Рассветной, 7 в Екатеринбурге мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём. Об этом заявила журналистам старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

В то же время она отметила, что точную причину установят в ходе пожарно-технической экспертизы. А глава пресс-службы регионального главка МВД России Валерий Горелых рассказал, помимо этой, и о других версиях. Среди них замыкание электропроводки, неисправность электрооборудования и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл 12 января ночью. Погибли восемь человек, в том числе девочка 2013 года рождения. СКР возбудил уголовное дело.

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