Красноярск, , 07:39 — REGNUM Отголоски произошедшего 12 января в Монголии землетрясения ощущались в десятках районов Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

По данным регионального Центра реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды, в 27 районах Красноярского края зафиксировали землетрясение магнитудой 4, в 18 районах — магнитудой 3.

В муниципальных образованиях проводится осмотр аварийных помещений и объектов повышенного контроля. Жертв и разрушений нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,6—7,1 произошло в Монголии 12 января. Афтершоки ощутили и жители Красноярска.

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