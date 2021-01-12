Екатеринбург, , 07:23 — REGNUM В Екатеринбурге из-за пожара на улице Рассветной, 7 погибла девочка 2013 года рождения. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД России Валерий Горелых.

Ребёнок скончался во время доставления в больницу. Также погибли её мать 1982 года рождения и женщина 1976 года рождения.

Личности остальных погибших устанавливаются. Как сообщало ИА REGNUM, всего из-за пожара погибли восемь человек. Возгорание возникло ночью 12 января в квартире на втором этаже. Погибшие были найдены на втором и пятом этажах.

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