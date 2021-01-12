Красноярск, , 07:19 — REGNUM Жители города Красноярска ощутили афтершоки землетрясения, произошедшего в Монголии.

Своими впечатлениями красноярцы 12 января делятся в соцсетях.

«Спал себе спокойно! А как качать начало, подскочил, как подстреленный, люстра ходуном, 14 этаж», — рассказывает подписчик паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте».

"Восьмой этаж, проснулась сына кормить и понимаю, что кровать ходуном ходит и бьёт о стену, ёлка трясётся», — делится подписчица.

А некоторые пользователи сообщили, что ничего не почувствовали.

Напомним, в Монголии утром 12 января произошло землетрясение магнитудой 6,6 — 7,1 единицы. По данным сейсмологов, в Красноярском крае ощущались афтершоки силой до трёх баллов.

В мэрии подчеркнули, что в Красноярске, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Специалисты осматривают аварийные дома и другие объекты повышенного контроля. Согласно первым результатам, все показатели в норме.

Системы жизнеобеспечения Красноярска работают в штатном режиме. Горожан просят сохранять спокойствие.

Читайте также: В Красноярске зафиксированы подземные толчки

Читайте развитие сюжета: Монгольское землетрясение ощущалось в десятках районов Красноярского края