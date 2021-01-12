Екатеринбург, , 07:17 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после смертельного пожара в девятиэтажке на улице Рассветной, 7, Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. На месте работает усиленная следственно-оперативная группа.

Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова отмечает, что обстоятельства гибели восьми человек выясняет прокуратура Кировского района Екатеринбурга. Тела погибших были обнаружены на втором, пятом и девятом этажах. По предварительным данным, в квартире, ставшей очагом возгорания, использовались горелки. Также там найдено много окурков.

Глава пресс-службы регионального главка МВД России Валерий Горелых пояснил журналистам, что первое тревожное сообщение о трагедии поступило в дежурную часть отдела полиции №2 из пожарной части в 03:40 по местному времени. Позднее стало известно о том, что скончалась девочка 2013 года рождения. Также погибла и её мать.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью. Погибли восемь человек, среди которых ребёнок.

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