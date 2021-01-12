Владивосток, , 07:16 — REGNUM В Приморье отмечается снижение уровня аварийности на 24,6% в праздничные дни в сравнении с 2020 годом — с 1 по 10 января наступившего года в дежурную часть ГИБДД поступило 418 сообщений о различных ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

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За десять дней января в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 37 приморцев, пять человек погибли. Травмы различной степени тяжести получили 43 человека, включая семь детей. Повреждено 765 автомобилей.

Аварии с погибшими произошли в Находкинском и Артёмовском городских округах, Спасском и Черниговском районах.

Среди населённых пунктов по числу автоаварий «лидирует» Владивосток (206 ДТП), Уссурийск (49), Артём (29), Находка (28).

65% ДТП связано со столкновениями автотранспорта.

Наиболее аварийно опасным днём новогодних праздников оказалась пятница в период времени с 09:00 до 23:00.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января из-за снегопада закрыли въезд большегрузов во Владивосток. Поступило 35 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.