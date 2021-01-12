Владивосток, , 07:02 — REGNUM В Приморье 12 января начался снегопад, в основном осадки в большом количестве фиксируют во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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К расчистке приморских дорог приступили 35 единиц техники. В круглосуточном режиме ведётся патрулирование — проезд по региону обеспечен по всем направлениям, где идёт снег. Пока он небольшой.

В оперативном штабе по ликвидации последствий снегопада сообщили, что для обеспечения безопасности и избежания массовых ДТП принято решение об ограничении движения автотранспорта по трассе Седанка — Патрокл. На дороге дежурят экипажи ГИБДД.

Как уточнили в ГИБДД, закрыт въезд большегрузов во Владивосток. Поступило 35 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.

При этом движение по самому крутому во Владивостоке спуску на улице Капитана Шефнера пока остаётся открытым. Но в случае усиления снегопада, также введут ограничения на передвижение.

Дорожники с раннего утра 12 января обрабатывают участки противогололёдными материалами.

Водителей просят соблюдать осторожность и без надобности не выезжать.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 января Приморье окажется во власти трёх циклонов.