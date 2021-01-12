Екатеринбург, , 06:48 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать пострадавшим и родственникам погибших при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге всю необходимую помощь. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

О пожаре на улице Рассветной, 7 главе региона было доложено. По сведениям областного минздрава, погибли восемь граждан, в том числе один ребёнок. Куйвашев держит ситуацию на контроле. С городской мэрией и всеми оперативными службами налажено взаимодействие.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью 12 января. Грорела квартира на втором этаже, а по всему подъезду имелось плотное задымление.

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