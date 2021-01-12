Чебоксары, , 06:45 — REGNUM В Чувашии обнаружили тело ребёнка на мусороперерабатывающем предприятии в Новочебоксарске. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Труп новорожденного мальчика нашли днём 10 января 2021 года на линии переработки отходов одного из мусороперерабатывающих предприятий города. В ведомстве отмечают, что ребёнка завернули в полиэтиленовый пакет.

По данному факту организована доследственная проверка, устанавливаются причина смерти младенца и личность матери ребенка.

Органы следствия просят жителей, которые обладают какой-либо информацией о случившемся, сообщить об этом в полицию или в следственное управление СКР по Чувашии. Правоохранители гарантируют анонимность предоставляемых сведений.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в Чебоксарском районе Чувашии вынесен приговор 30-летней женщине, которую обвинили в убийстве младенца. В следственном управлении СКР установили, что 10 марта 2020 года женщина родила мальчика, после чего поместила его в полиэтиленовые пакеты и вынесла на балкон, где младенец задохнулся. Обвиняемой было назначено 2,5 года ограничения свободы.