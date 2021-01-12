Екатеринбург, , 06:41 — REGNUM В Екатеринбурге восемь человек погибли при пожаре в девятиэтажном доме. Об этом пишут СМИ.

Трагедия произошла на улице Рассветной. По данным МЧС, пожар произошёл ночью. Горела квартира на втором этаже, а во всём подъезде было плотное задымление. Спасатели эвакуировали 90 человек, в том числе девятерых детей. Их разместили в пожарных автомобилях, а затем в гимназии № 176 был развёрнут пункт временного размещения.

С жителями работают психологи. Развёрнут оперативный штаб. На месте ЧП находится глава свердловского регионального управления МЧС России Виктор Теряев.