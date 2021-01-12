Джакарта, , 07:14 — REGNUM Для поиска чёрных ящиков (самописцев) с разбившегося индонезийского авиалайнера Boeing 737−500 в район поисков в Яванском море 12 января прибыло научно-исследовательское судно со спецоборудованием. Об этом со ссылкой на представителя Агентства по оценке и применению технологий Джоко Сантосо сообщает новостной портал Detik.

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«На борту находятся 20 экспертов ведомства, которые развернут оборудование, в том числе беспилотный подводный аппарат», — приводятся в сообщении слова Сантосо. Отмечается, что оборудование «позволяет запеленговать бортовые самописцы и определить их точные координаты», которые будут переданы водолазам.

Напомним, самолёт компании Sriwijaya Air, следовавший по маршруту Джакарта — Понтианак, пропал с экранов радаров 9 января 2021 года в 14:40 по местному времени. Самолёт потерпел крушение между островами Ланканг и Лаки в Яванском море через несколько минут после взлёта.

10 января сигналы чёрных ящиков с погибшего авиалайнера были засечены поисковой группой, но за два дня найти их спасатели не смогли.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное поисково-спасательное агентство Индонезии подготовило к экспертизе 40 мешков с останками пассажиров, погибших в результате крушения авиалайнера Sriwijaya Air.

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