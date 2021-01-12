Южно-Сахалинск, , 05:05 — REGNUM На Сахалине за прошедшие новогодние праздники сотрудники ГИБДД выявили 102 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Из них 14 совершили данное правонарушение повторно и попали под уголовное преследование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по области.

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Также были выявлены 213 водителей, которые управляли транспортными средствами не имея на это права.

Всего за праздники на Сахалине произошло 176 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погибли пять человек, ещё девять получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело возбуждено после гибели в дорожной аварии в Подмосковье четверых военнослужащих.