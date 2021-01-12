Екатеринбург, , 04:52 — REGNUM Восемь человек погибли во время сильного пожара в одном из девятиэтажных домов Екатеринбурга ночью 12 января. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По предварительной информации, пожар произошёл в доме по улице Рассветной, на втором этаже. Информация о происшествии поступила в региональное управление МЧС России в 02:58 по местному времени. В 03:50 огонь удалось потушить, спустя ещё 16 минут пожар ликвидировали.

Среди погибших есть ребёнок. Всего из здания эвакуировали 90 человек, их посадили в пожарные автомобили, затем доставили в пункт временного размещения, развёрнутый на базе местной гимназии.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.