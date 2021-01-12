Южно-Сахалинск, , 03:11 — REGNUM На Сахалине и Курилах за прошедшие новогодние праздники медпомощь получили почти десять тыс. жителей. 669 человек были госпитализированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

Читайте также: Забайкальская скорая помощь в Новый год работала на износ

Отмечается, что впервые за долгие годы в островном регионе во время новогодних праздников не произошло серьёзных травм при использовании пиротехники.

С различными травмами только в травмпункт Южно-Сахалинска обратились 794 человека. В сутки за помощью обращались от 10 до 20 лыжников и сноубордистов, получивших увечья при катании. Тех же, кто упал на льду и получил травму было значительно больше — от 50 до 130 человек в день.

Сотрудники скорой помощи за праздничные дни выехали на 6843 вызова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где ежедневно продолжают выявлять более 200 новых носителей коронавируса, в прошедшие новогодние праздники эвакуировали в два раза больше тяжелых пациентов из районов края, что связано с распространением COVID-19.