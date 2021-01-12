Благовещенск, , 02:40 — REGNUM В Благовещенске 8 января произошёл пожар в квартире на девятом этаже в десятиэтажном многоквартирном доме. Тушение возгорания было осложнено запаркованным личными автомобиля жильцов двором, об этом на пресс-конференции рассказал журналистам врио начальника Главного управления МЧС по Амурской области Сергей Чебыкин.

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Возгорание в квартире распространялось молниеносно. Разместить пожарную спецтехнику и автолестницу мешали детская площадка с одной стороны дома и запаркованный двор — с другой.

«Огнеборцы, конечно, справились с возгоранием, проложив рукавную линию к очагу пожара, но сложившиеся обстоятельства существенно усложнили выполнение боевой задачи, потребовали значительно больше времени, а оно на пожаре бесценно. Это могло привести к необратимым последствиям, если бы потребовалась экстренная эвакуация по автолестнице с верхних этажей дома», — отметил Чебыкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье за праздничные новогодние дни произошло 94 пожара, что почти на 20% больше, чем в 2020 году.