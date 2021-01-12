Благовещенск, , 02:29 — REGNUM В Приамурье за праздничные новогодние дни произошло 94 пожара, что почти на 20% больше, чем в 2020 году. Об этом на пресс-конференции рассказал журналистам врио начальника Главного регионального управления МЧС Сергей Чебыкин.

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За новогодние праздничные дни в 2020 году произошло 79 пожаров. Чебыкин отметил, что в первые дни 2021 года не было допущено чрезвычайных ситуаций и социально-значимых происшествий на территории Приамурья.

В результате произошедших пожаров погибли шесть жителей области.

Как сообщало ИА REGNUM, новогодние каникулы в Архангельской области отметились ростом числа гибели людей при бытовых пожарах. Так, в период с 1 по 11 января 2021 года на территории региона в результате пожаров погибли 10 человек.