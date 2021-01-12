Южно-Сахалинск, , 02:17 — REGNUM В Углегорском районе Сахалина на месторождении произошёл выброс метана, из-за которого загорелась буровая установка. На месте происшествия работает пост пожарной охраны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Выброс метана произошёл ночью 12 января при проведении разведочно-буровых работ в районе Никольского угольного разреза.

«Угрозы распространения пожара и населению нет, пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Факельное горение метана продолжается — высота возгорания достигает двух метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Василеостровском районе Санкт-Петербурга в здании на Косой линии, д. 24/25, при заправке модульной котельной произошёл перелив дизельного топлива, которое затем воспламенилось.