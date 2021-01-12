Москва, , 02:00 — REGNUM Водитель самосвала, протаранивший колонну военных автобусов в Московской области, из-за чего погибли четверо военнослужащих, отказался признавать свою вину. Об этом 12 января сообщил источник в правоохранительных органах.

«Водитель самосвала в настоящее время не признает свою вину, — цитирует ТАСС собеседника. — Он считает, что военные не обеспечили безопасность прохождения колонны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четверо российских военнослужащих погибли и около 50 получили травмы днём 11 января в результате ДТП на 28-м км федеральной трассы М-9 в Московской области. По факту происшествия и гибели людей возбуждено уголовное дело.

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