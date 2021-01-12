Улан-Батор, , 01:26 — REGNUM Вблизи границы России и Монголии в ночь на 12 декабря произошло землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы в 00:32 мск на 30 км южнее монгольского населённого пункта Турт и на 271 км юго-западнее российского Ангарска (Иркутская область). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

О возможных разрушениях или пострадавших информации не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красноярске примерно в это же время были зафиксированы подземные толчки, вероятно, отголоски монгольского землетрясения. В зданиях колебался пол и раскачивались люстры.

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