Красноярск, , 00:52 — REGNUM В Красноярске в ночь на 12 января были зафиксированы подземные толчки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Подземные толчки, в результате которых в зданиях в центре Красноярска в течение примерно полуминуты ощутимо колебался пол и раскачивались люстры, наблюдались ориентировочно в 04:35 по местному времени (00:35 мск).

В настоящее время официальной информации о землетрясении не поступало. Каких-либо последствий, например, перебоев в электроснабжении и других, также не наблюдается.

Как сообщало ИА REGNUM, вблизи хорватского города Петриня 11 января произошло ещё одно землетрясение средней интенсивности.

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