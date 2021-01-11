Анкара, , 22:49 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал население страны экономить воду, сообщает 11 января турецкий канал NTV, транслировавший обращение.

По словам Эрдогана, в стране возник дефицит водных ресурсов из-за засухи.

Турецкий президент сообщил, что некоторые водохранилища полностью исчерпаны, но при сознательном отношении к потреблению воды можно экономить около 50%.

Кроме того, Эрдоган заявил, что значительное увеличение расхода воды возникло из-за угрозы распространения коронавируса.

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