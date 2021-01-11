Афины , , 22:35 — REGNUM На одной из главных магистралей греческой столицы Афин произошла перестрелка, сообщает 11 января новостное агентство AMNA.

Неизвестные устроили стрельбу в районе Неос Космос. По данным полиции, в результате два человека погибли и еще два были ранены.

По мнению полиции, перестрелка стала результатом криминальной разборке между двумя албанскими преступными группировками. Правоохранители разыскивают автомобиль, на большой скорости скрывшийся с места перестрелки.

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