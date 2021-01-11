Москва, , 22:10 — REGNUM Уголовное дело возбуждено после гибели в дорожной аварии в Подмосковье четверых военнослужащих, сообщили 11 января в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть нескольких человек. В рамках расследования установлено, что находившийся за рулём грузовика водитель находился в трезвом состоянии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четверо российских военнослужащих погибли и около 50 получили травмы днём 11 января в результате ДТП на 28-м км федеральной трассы М-9 в Московской области.

Грузовик врезался в колонну военных автобусов, в которых ехали солдаты-срочники и офицеры. Водитель грузовика задержан.

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