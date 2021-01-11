Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 21:48 — REGNUM Жительница Нового Уренгоя (Ямал) просит СМИ посодействовать в освобождении молодого человека, который приговорён к 13,5 годам лишения свободы за растление её 12-летней дочери. Об инциденте сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший видео с интервью матери потерпевшей.

Как поясняет мать девочки, её дочь и приятель девочки, которому уже исполнилось 18 лет, «просто дружили». Женщина, не зная, что ухажёр уже совершеннолетний, разрешила дочери общаться с парнем. Не более того. Но юные друзья объявили себя парой в общей компании. Один из знакомых сообщил в полиции об их запретных отношениях.

Несмотря на то, что 12-летняя девочка, согласно экспертизе, как уверяет её мать, оказалась невинной, ухажёра обвинили в преступлении против половой неприкосновенности. Отмечается, что семьи ямальских «Ромео и Джульетты» объединились, вскладчину наняли адвоката «растлителю», сейчас дружно носят ему передачи в места лишения свободы.