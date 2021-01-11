Челябинск, , 21:31 — REGNUM Два человека, подозреваемые в разбойном нападении на реабилитационный центр в посёлке Новосинеглазово (Советский район, Челябинск) задержаны сотрудниками Росгвардии, сообщили 11 января в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Росгвардии по Челябинской области

Инцидент произошёл накануне, 10 января. Как рассказала сотрудница реабилитационного центра, двое бывших постояльцев похитили из учреждения отопительный газовый котёл. При этом они угрожали ножом.

Похитители нанесли ущерб центру в размере, превышающем 50 тысяч рублей. Сотрудники Росгвардии, отправившись на поиски похитителей, обратили внимание на двух схожих по приметам молодых людей на улице Ключевой.

«При виде патрульного автомобиля один из них бросил на землю нож. Тут же на снегу лежал и газовый котел», — сообщили в пресс-службе.

В ходе установления личности этих людей выяснилось, что оба они — местные жители, ранее судимые за имущественные преступления. Задержанные были переданы сотрудникам МВД для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

По факту разбойного нападения на новосинеглазовский реабилитационный центр возбуждено уголовное дело.