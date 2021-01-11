Тюмень, , 20:07 — REGNUM В Тюмени 11 января погибла женщина при пожаре в одном из домов частного сектора в микрорайоне Мыс. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 10:55 (08:55 мск). На ликвидации огня работали шесть единиц техники и 23 сотрудников пожарной службы. Пожар был потушен в 11:22 (09:22 мск). Огнём уничтожено 40 кв. м.

Пострадавшую, которую удалось спасти, пожарные отправили на скорой помощи в больницу. Вскоре она скончалась.

Напомним, 9 января под Тюменью в результате пожара в частном доме погибли семеро пожилых людей.

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