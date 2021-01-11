Архангельск, , 19:53 — REGNUM Новогодние каникулы в Архангельской области отметились ростом числа гибели людей при бытовых пожарах. Об этом сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Так, в период с 1 по 11 января 2021 года на территории региона — в Архангельске, Каргопольском, Мезенском, Холмогорском и Пинежском районах — в результате пожаров погибли 10 человек.

В связи с ситуацией губернатор региона поручил провести внеплановое заседание комитета по ЧС и проанализировать причины такого рода происшествий, а также выработать действенные меры для предотвращения подобных трагедий в дальнейшем.