Кострома, , 19:45 — REGNUM В новогодние праздники в Костроме более тысячи человек получили травмы, из них около сотни пострадали при катании на «ватрушках». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ГТРК «Кострома».

Катание на «ватрушках» в Костроме

Всего с начала января за помощью к врачам-травматологам обратились 1100 костромичей, каждый десятый из них пострадал, катаясь с горок. При этом две трети подобных травм зафиксировали у несовершеннолетних.

«Одеваться надо так, чтобы хоть какая-то была защита. Налокотники, наколенники на одежду или под нее можно надевать. Ну, и быть сконцентрированным, не расслабляться. Смотреть, нет ли впереди тебя и внизу много народа», — отметил заведующий поликлиническим отделением травматологии и ортопедии городской больницы Костромы Александр Тащилин.

Травмы большинства детей были незначительны, у них выявляли ушибы и растяжения. При этом у взрослых любителей экстремальных ощущений фиксировали переломы костей и позвоночника. Для троих костромичей катание на «ватрушках» обернулось переломами позвоночника.

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