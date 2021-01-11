Ярославль, , 19:14 — REGNUM За первые 10 дней 2021 года на станцию скорой медицинской помощи в Ярославле поступило 6380 вызовов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент здравоохранения Ярославской области.

Машина «Скорой помощи» в Ярославле Yarregion.ru

После обращений в «Скорую» 1964 человека были госпитализированы. Непосредственно в новогоднюю ночь в Ярославле помощь потребовалось 191 человеку, при этом только 28 вызовов были ложными. Пик обращений на станцию скорой медпомощи наблюдался со 2 января (673 вызова).

Отдельно в депздраве посчитали обращения за консультацией по круглосуточным номерам «горячих линий»

«На горячую линию за праздничные дни поступило 2606 обращений. Наибольшее количество звонков было с 4 по 8 января, а пик пришелся на 5 января — 367 звонков, наименьшее же количество было 1 января — 143 звонка и 3 января — 140 звонков. Наименьшее количество было в новогоднюю ночь — 31, — отметила заместитель директора департамента здравоохранения Ярославской области Наталья Евсеевич.

Основные вопросы касались работы медицинских учреждений, лечения коронавирусной инфекции и графика выдачи бесплатных препаратов, применяемых при лечении COVID-19.

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