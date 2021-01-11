Орск, Оренбургская область, , 18:55 — REGNUM В Орске Оренбургской области горит многоквартирный дом. Огонь распространился по крыше, сообщает ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел в восьми квартирном доме по ул. Листопадная. Информация о ЧП в дежурную диспетчерскую службу поступила в 16:40 по местному времени (14:49 мск). На месте работает 11 спецмашин и 29 человек.

По оперативным данным, погибших и пострадавших нет. На данный момент пожар локализован на площади 500 квадратных метров, открытое горение ликвидировано.