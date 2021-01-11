Челябинск, , 18:29 — REGNUM В Челябинске с новогодней инсталляции «Люстра» украли или повредили 45 лампочек. Об этом пишут СМИ.

По данным Накануне.Ru, объект находится у местного театра драмы. О произошедшем объявил на совещании в мэрии вице-мэр Максим Куляшов. Чиновник отметил, что используемые на новогодних объектах лампочки не годятся для бытовых целей.

По данным издания, подобный случай далеко не первый. В декабре неизвестные похитили и повредили светильники на развязке в районе дороги «Меридиан» и улицы Дзержинского.