Курск, , 18:21 — REGNUM В Курске устанавливается причина смерти учителя информатики школы №53 Елены Кобелевой, которая скончалась 11 января во время урока. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Во время урока в 10:30 преподавателю стало плохо. Детей сразу вывели в другой кабинет, с ними находились педагоги и психолог.

Скорая помощь приехала за восемь минут. Врачи провели реанимационные мероприятия, но не смогли спасти женщину. Экстренные службы оповестили о гибели педагога в 11:30, через 15 минут в школу прибыли полицейские и следователи. Тело учительницы отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

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