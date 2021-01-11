Йошкар-Ола, , 17:28 — REGNUM В течение длинных праздников в Марий Эл произошло 25 пожаров, в которых один человек погиб. Об этом сообщил вице-премьер Степан Воронцов на заседании коллегии правительства республики.

Он уточнил, что наиболее частой причиной возгораний стали нарушения правил устройства и эксплуатирования электрооборудования и печей.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение праздничных дней в регионе также произошло девять аварий на объектах инфраструктуры ЖКХ. самой крупной стала авария в Козьмодемьянске, которая оставила без воды жителей города. Однако ее последствия были устранены в кратчайшие сроки.

Читайте также: В Марий Эл назвали число аварий на сетях ЖКХ в праздничные дни