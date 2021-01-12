Приштина, 12 января 2021, 16:55 — REGNUM Обильные осадки на выходных и в ночь с 10 на 11 декабря — снег вперемешку с дождем — привели к разливу рек в Албании и Косово.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, несколько муниципалитетов Косово — Дренас, Липлян, Клин и Косово Поле — оказались затоплены. Необычное половодье привело к повреждению инфраструктуры — в некоторых населенных пунктах мосты оказались на грани крушения. Случаи затопления домов немногочисленны, однако также присутствуют.
Исполняющий обязанности премьер-министра Косово Авдулла Хоти заявил о том, что в ближайшее время будет создан чрезвычайный фонд для помощи семьям, пострадавшим из-за разлива вод.
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