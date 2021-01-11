Курган, , 17:24 — REGNUM В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя главы региона Сергея Пугина. Его обвиняют в злоупотребление должностными полномочиями и в получении нескольких взяток, сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Следствием установлено, в период 2018 — 2019 годов Сергей Пугин, будучи директором департамента агропромышленного комплекса Курганской области, в сговоре с главой Шадринского района Владимиром Осокиным и его заместителем Вячеславом Розниным на основании фиктивных документов организовали в пользу подрядчика ООО «Мультипласт» полную выплату бюджетных денег за несовершённые им работы по строительству социально значимых объектов.

В ООО «Мультипласт» бюджетные денежные средства были, по версии следствия, частично похищены. Следствием также установлено, что за оказание общего покровительства Пугин неоднократно получал взятки в суммах от 50 до 500 тыс. рублей от коммерческого директора ООО «Мультипласт». Общая сумма взяток в итоге составила около 700 тыс. рублей.

Отмечается, что с апреля 2020 года Сергей Пугин был задержан и заключён под стражу. В скором времени его дело рассмотрит суд.