Йошкар-Ола, , 17:21 — REGNUM В Марий Эл в течение праздничных дней произошло девять аварий на объектах инфраструктуры ЖКХ. Об этом шла речь на заседании коллегии регионального правительства.

По словам зампреда правительства Степана Воронцова, самой крупной стала авария в Козьмодемьянске, которая оставила без воды жителей города. Однако он уточнил, что последствия аварии были устранены за два часа.

Кроме того, с 31 декабря по 1 января в четырех районах республики прошел ледяной дождь. При этом энергообеспечение нарушено не было, обрыва сетей не зафиксировано.

В новогодние праздники работы по расчистке дорог от снега проводились в круглосуточном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за аварии на сетях водоснабжения, которая произошла 6 января, жители двух районов Козьмодемьянска остались без воды. По данным местных СМИ, ликвидация последствий аварии продолжалась в течение суток.

Вторая авария в 2021 году произошла 10 января. Население города полностью осталось без холодной воды. По данным администрации Козьмодемьянска на утро 11 января, водоснабжение восстановлено в полном объеме.