Йошкар-Ола, 11 января 2021, 17:21 — REGNUM В Марий Эл в течение праздничных дней произошло девять аварий на объектах инфраструктуры ЖКХ. Об этом шла речь на заседании коллегии регионального правительства.
По словам зампреда правительства Степана Воронцова, самой крупной стала авария в Козьмодемьянске, которая оставила без воды жителей города. Однако он уточнил, что последствия аварии были устранены за два часа.
Кроме того, с 31 декабря по 1 января в четырех районах республики прошел ледяной дождь. При этом энергообеспечение нарушено не было, обрыва сетей не зафиксировано.
В новогодние праздники работы по расчистке дорог от снега проводились в круглосуточном режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, из-за аварии на сетях водоснабжения, которая произошла 6 января, жители двух районов Козьмодемьянска остались без воды. По данным местных СМИ, ликвидация последствий аварии продолжалась в течение суток.
Вторая авария в 2021 году произошла 10 января. Население города полностью осталось без холодной воды. По данным администрации Козьмодемьянска на утро 11 января, водоснабжение восстановлено в полном объеме.