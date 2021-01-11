Варшава, , 17:16 — REGNUM Неизвестные нанесли краской свастики на забор еврейского кладбища в польском городе Освенцим, возле которого находился нацистский концлагерь. Об этом сообщает Polskie Radio 24 со ссылкой на свои источники.

По мнению представителей местной полиции, это произошло в ночь с 9 на 10 января.

«Злоумышленники пока не установлены. Полиция проводит розыск лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению», — заявила пресс-секретарь местной полиции Малгожата Юрецкая.

Мэр Освенцима Януш Хверут выразил свое возмущение нанесением нацистской символики на ограду кладбища и решительно осудил такие действия. Он также распорядился выделить из городского бюджета средства на то, чтобы закрасить свастики. Днем 10 января это было проделано.

«Освенцим — это место, где любые проявления нацизма и антисемитизма всегда будут осуждены. Жители Освенцима хранят память о жертвах Холокоста. Освенцим является символом многовекового сосуществования еврейской и христианской общин», — отметил Хверут.

Еврейское кладбище в Освенциме было основано в конце 18 века. В начале Второй мировой войны евреи составляли более половины 14-тысячного населения Освенцима. Большинство из них были убиты немецкими захватчиками в построенном возле города одноименном концлагере.