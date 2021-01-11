Краснодар, , 17:01 — REGNUM Доследственную проверку начали следственные органы по факту по факту обрушения купола спортивного комплекса в Краснодаре, сообщили 11 января в пресс-службе СУ СКР по региону.

«В настоящее время следователем изучается строительная документация спортивного комплекса на предмет соблюдения требований действующего законодательства при его возведении и эксплуатации. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также лица, ответственные за расчистку снега на куполе спортивного комплекса. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, воздухоопорный купол спорткомплекса «Екатеринодар» в Краснодаре сложился 10 января, причиной ЧП в мэрии назвали большое количество выпавшего снега. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время, по сообщению горадминистрации, купол полностью очищен от снега.

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