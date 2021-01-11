Одинцово, Московская область, , 17:00 — REGNUM Водитель гражданского автомобиля не справился с управлением и врезался в автобус с личным составом, сообщили 11 января в Министерстве обороны РФ.

В министерстве назвали предварительную причину крупной аварии на Новорижском шоссе в Московской области, в которой погибли и пострадали люди.

«По предварительным данным, водитель гражданского большегрузного автомобиля, следовавшего в попутном направлении, не справился с управлением и въехал в один из автобусов ПАЗ воинской автоколонны, перевозивших личный состав», — цитирует информацию Минобороны РФ РИА Новости.

Авария произошла на 28-м километре шоссе рядом с населённом пунктом Глухово.

Ранее появились данные, что колонна автобусов с курсантами остановилась у обочины из-за поломки.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, ещё десять пострадали.