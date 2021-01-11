Липецк, , 16:45 — REGNUM В Липецкой области расследуются два уголовных дела о гибели мужчин, пострадавших от рук своих собутыльников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В областном центре 32-летний липчанин, бывший боксёр, 7 декабря 2020 года познакомился на улице с 66-летним пенсионером и пригласил к себе в общежитие распивать спиртные напитки, но застолье закончилось ссорой. Хозяин комнаты избил пенсионера, вывел на улицу и оставил на лавке. Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмы и переломами ребер. В больнице он умер.

Подозреваемого задержали 4 января 2021 года, он дал признательные показания. Его действия квалифицировали по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В Задонском районе 2 января был убит 42-летний житель села Кашары. Он распивал спиртное с 53-летним знакомым, и между мужчинами завязалась ссора. Хозяин квартиры четыре раза ударил гостя ножом в грудь. Мужчина скончался. Подозреваемого заключили под стражу, в содеянном он признался. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».