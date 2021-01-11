д. Глухово, , 16:45 — REGNUM До 15 человек увеличилось число пострадавших в результате дорожной аварии в Подмосковье, сообщает 11 января со ссылкой на собственный «Интерфакс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четыре человека погибли в результате столкновения грузовика с колонной военных автобусов неподалёку от подмосковной деревни Глухово.

В Минобороны РФ подтвердили гибель четверых военных. Ранее было известно, что пострадали десять человек.

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