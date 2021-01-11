Таганрог, Ростовская область, , 16:45 — REGNUM В Таганроге Ростовской области потушили крупный пожар в многоквартирном жилом доме. Площадь, пройденная огнём, составила 500 кв. метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 11 января.

«В 16:20 мск объявлена полная ликвидация», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на улице Большой Бульварной поступило в экстренные службы около 13:45 мск. Спасатели эвакуировали 30 человек. Один из жильцов погиб.

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