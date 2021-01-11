Белфор, , 16:46 — REGNUM Полиция французского города Белфор арестовала двоих мужчин, которые готовили взрыв в центре населенного пункта. Об этом в понедельник, 11 января, сообщает Le Figaro.

По данным Национальной антитеррористической прокуратуры Франции два ранее судимых жителя города Белфор 30 и 38 лет имели при себе взрывчатку, детонаторы, охотничье ружье и около 200 патронов.

Прокуратура уже начала рассмотрение дела о «приобретении и хранении оружия или компонентов оружия категорий А и В» и о «перевозке на незаконных основаниях оружия или компонентов оружия категории С».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 11 января лицей во французском городе Клемон-Ферран временно закрыли из-за «угроз расправы и оскорблений» по отношению к преподавателю со стороны ученика.

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